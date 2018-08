8 ago 2018

El pasado fin de semana, ya con la exclusiva de su boda en los quioscos, Diego Matamoros soltaba un bombazo. El hijo de Kiko Matamoros y Marián Flores aseguraba en 'Sálvame' -y posteriormente relataba con mayor detalle en 'Sábado Deluxe'- que su padre había cobrado un dinero de la revista 'Lecturas' por aparecer en una foto junto a su madre.

Hay que recordar que la relación entre sus padres es inexistente desde hace muchos años. Así que, para Diego esto ha sido una traición. No solo a él, a cuyas espaldas habría negociado con la publicación, sino a su madre, muy poco dada a aparecer en los medios de comunicación y que accedió a posar para que a su hijo le pagasen más por esa exclusiva.

Después de que Kiko haya desmentido que las cosas hayan sucedido así -se hablaba de que podría haber cobrado 16.000 euros por la foto en cuestión-, Marián ha roto su silencio. Ha sido en unas declaraciones, vía telefónica, ofrecidas a 'Sálvame'.

¿Qué va a ser lo siguiente? ¿mis cenizas?"

"Sabemos que ha vendido esta imagen. Me parece ya lo último que puedo oír que en una celebración se pueda llegar a especular con dinero por una imagen con su exmujer a la que ha dado caña durante 20 años", se lamenta la hermana de Mar Flores tras el episodio. Y añade: "¿Qué va a ser lo siguiente? ¿mis cenizas?".

"No soy tonta y vi que se incorporaba para darme un beso. A una persona a la que ha tratado durante 20 años como me ha tratado a mí, no voy a darle un beso, fui muy educada, no había que montar ningún número y le tendí la mano", responde a las palabras de Kiko en las que hacía hincapié en ese apretón de manos.

Marián ha explicado por qué no quiso ser la madrina del enlace, dejando ese papel a su hija Laura: "Yo disfruté de la boda de mi hijo, pero prefiero estar en un segundo plano, estuve donde tenía que estar". Y apunta: "Mi hijo ha vendido su boda como cualquier personaje público que se dedica a vender su vida, sus cosas, en eso no me meto".

"No se merece que yo hable de él porque encima es darle de comer", zanja la conversación una Marián que, seguramente, no se imaginó el lío que iba a formarse alrededor de la boda de su hijo por la dichosa imagen.

