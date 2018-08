23 ago 2018

Ayer amanecíamos con un ruptura que nos pillaba a todos por sorpresa. Tras 20 años de relación, Kiko Matamoros y Mokoke habían decidido poner punto y final a su relación. Una información que casaba con el hecho de que, recientemente, se hubiese hablado de la venta de la casa.

Ahora, sabemos que se van a mudar, efectivamente. Pero que lo van a hacer por separado porque su matrimonio se ha roto. Él vivirá en Ojén, como se ha dicho. Ella, se trasladará a Málaga capital. Pero, ¿que es lo que ha pasado entre ellos?

Kiko acudió ayer al plató de 'Sálvame' para conducir su espacio del club del espectadora y, evidentemente, las preguntas sobre el asunto iban a ser lógicas e insalvables. Contestó, con mayor o menor grado de satisfacción para el telespectador a lo que se le preguntó.

Desgraciadamente no hay terceras personas, porque eso se podría solucionar"

"No estoy feliz, pero creo que razonablemente bien. Estoy disgustado, porque es una decisión que afecta a más personas", explicaba en relación a sus hijos, sobre todo los nacidos en el seno de su relación con Makoke, Javi y Anita. Dejaba claro que era ella quien había tomado la determinación y que, él, no tenía pensado quitarse la alianza.

"Makoke dio el paso. Desgraciadamente no hay terceras personas, porque eso se podría solucionar". Unas circunstancias que hacen que según él, "no hay posibilidad para la reconciliación, porque no hay un detonante. Es una ruptura basada en un desgaste de la relación".

Matamoros, que dice no saber estas seguro para verla con otro hombre, concluía: "Me separo con las ilusiones ya agotadas y reconociendo que ha sido la mujer de mi vida, y que he sido muy feliz con ella durante mucho tiempo. Me separo pensando que no me la he merecido, porque ha puesto ella más de su parte. Me separo porque las parejas dan de sí lo que dan de sí y estirar las relaciones es perjudicial. Nos hemos querido muchísimo. Por la felicidad que nos hemos dado merecemos tener una ruptura civilizada".

