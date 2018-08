8 ago 2018

Un error lo puede cometer cualquiera. En este caso, el error lo ha cometido Tania Llasera. La presentadora ha filtrado sin querer el teléfono de Tamara Gorro y, rápidamente, la 'youtuber' ha recibido miles de mensajes de parte de 'la familia virtual'.

"Una vez más, muchísimas gracias porque me habéis avisado miles y miles de personas porque Tania Llasera ha tenido un error y publicó mi número de teléfono. ¡Pobre mía!", avisaba Tamara Gorro a través de Instagram.

Totalmente comprensiva, Tamara ha explicado lo ocurrido: "Es una p***, pero no pasa nada, fue un error y lo hizo con todo el cariño. Sin querer publicó nuestro teléfono y todos me estáis avisando escribiéndome. No pasa nada porque ya voy a cambiar el teléfono".

La 'youtuber' ha querido agradecer a su 'familia virtual' lo respetuoso que han sido. "Lo estoy yendo a cambiar no por nada, porque vosotros estáis siendo muy respetuosos al escribirme para avisarme y nada más, pero luego hay mucho grillado y es mejor eliminar y cambiar de teléfono". A pesar de ello, ha vuelto a mandar un mensaje a Tania Llasera para mostrar que no hay ni un ápice de enfado por esta equivocación: "Tania, te quiero, no pasa nada. Un error lo tiene cualquiera".

