La lluvia aguó la fiesta que tenían pensado dar Aitana Ocaña y Ana Guerra en Orio, en Guipúzcoa. Las cantantes, salidas de la Academia de 'Operación Triunfo 2018', tenían previsto ofrecer un concierto en la ciudad vasca, pero no pudo ser...

La lluvia que cayó fue tan fuerte que, tras permanecer durante más de una hora en el interior de un coche refugiadas, se tomó la decisión de cancelar la cita con su público. Eso sí, antes de poner rumbo al hotel, regalaron a los asistentes un pedacito de 'Lo Malo' y prometieron volver para cumplir con su deuda.

Una vez en el hotel, Aitana publicó una serie de vídeos en su Instagram disculpándose: "Al final, hoy no hemos podido cantar en Orio, en Donosti. Sinceramente, es algo que nos ha dado muchísima rabia, porque no nos había pasado hasta ahora y no sabíamos cómo reaccionar a ello", comentaba.

Que pase esto, realmente, molesta mucho"

La benjamina de la última edición de 'OT' explicaba: "En Valladolid llovió muchísimo, pero, al final, paró y pudimos hacer el concierto, pero aquí nos han dicho directamente que se cancelaba, porque había muchas cosas de sonido que se habían roto o no funcionaban"

"Quiero pedir perdón, porque aunque no es algo que esté en nuestra mano, da un poco de rabia. Es una noche que sales con tus amigos, con tu familia... y que pase esto, realmente, molesta mucho", aprovechaba para pedir disculpas.

E incidía en las mismas con la esperanza de poder volver a Orio algún día para poder ofrecer su música a ese público que entendió los problemas: "Espero que algún día tengamos otra oportunidad de venir y vernos. Perdón de verdad y gracias por estar ahí".

Este gesto de Aitana ha sido más que aplaudido por sus seguidores y sus fans. Seguro que, algún día, encuentran esa fecha libre en su agenda para cumplir con Orio.

