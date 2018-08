16 ago 2018

Ya queda poco para que la gira de 'Operación Triunfo' termine. De hecho, el 25 de agosto en Almería, los triunfitos se despedirán de unos meses de éxito rotundo en casi todas las ciudades de España.

Sin embargo, el penúltimo concierto celebrado en Barcelona ha dado de qué hablar en las redes sociales. Los allí presentes se quejaron de la excesiva presencia de Aitana Ocaña. Al parecer, la cantante protagonizó la mayoría de canciones en Barcelona, algo que no gustó nada a los fans de 'OT'.

"Yo amo a Aitana y ella no tiene la culpa, pero esto parece Aitana Live on Tour y no un OTConcierto", "Este concierto se llama "Aitana y compañía". Universal le deja cantar todo y más a ella y a los demás que les den...", escribían algunos de los fans en Twitter.

Por el momento, ningún responsable de 'OTConcierto' ha dado la cara respecto a estos comentarios. ¿Habrá alguna sorpresa en el último concierto de la gira?

