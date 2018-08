9 ago 2018

No está dejando un rincón sin visitar. Belén Esteban disfruta sus vacaciones junto a su pareja Miguel en una de las ciudades mñas visitadas del mundo como es Nueva York (Estados Unidos). Y si hay una parada obligatoria en un recorrido por la ciduad, es la joyería Tiffany's en la Quinta Avenida.

Esteban quiso hacerse una foto en la mítica joyería donde Audrey Hepburn desayunaba un croissant y un café mirando el escaparate de la tienda. La colaboradora de 'Sálvame' no ha querido ser menos y ha subido una foto a 'Instagram' posando con un vestido rosa flúor de la diseñadora Ágatha Ruiz de la Prada y un vaso de Starbucks. Se ha criticado que pudiera ser un viaje patrocinado por la firma ya que en todas las fotos subidas, viste 'outfits' de la diseñadora .

Emulando a mi amiga María Teresa Campos @agatharuizdlprada Una publicación compartida de Belén Esteban (@belenestebanmenendez) el 8 Ago, 2018 a las 11:24 PDT

Pero ¿era a la actriz a la que quería imitar con su foto? Ni mucho menos. La dedicaba -tal y como escribió- a María Teresa Campos: "Emulando a mi amiga María Teresa Campos". La matriarca emuló la escena del filme en su reality 'Las Campos', en el que aparecía con el look que llevó Hepburn -vestido negro, collar de perlas y gafas de sol-. Como es de esperar, la foto ha causado un gran revuelo en redes con detractores y seguidores

"CA-TE-TA. Flaco favor le haces a tu nueva amiga", "Hortera y Ortera, con h y sin h", "Vaya cuadro...", "Todos los vestidos de Agatha que has sacado son feísimos y no te favorecen", "Por cierto, eres una mezcla de Carmen de Mairena y pez globo... "Qué caro te está saliendo que tu Miguel te quiera", "Hija, ya nos ha quedado claro que patrocinada por Agatha Ruiz de la Prada, te ha salido regaladito el viaje"... eran algunos de los muchos comentarios que dejaban sus seguidores. Guste o no, lo cierto es que la de San Blas no deja indiferente.

