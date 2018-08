9 ago 2018

La fidelidad no es el común denominador de las parejas de las hermanas Kardashian. La última he descubrirlo -de nuevo- ha sido Kourtney Kardashian, que ni corta ni perezosa, ha tomado cartas en el asunto. Y es que si hace unos días sabíamos que la hermana de Kim Kardashian había roto con Younes Bendjima, ahora el 'Daily Mail' apunta a que la infidelidad ha sido la causa.

Según el periódico británico, la ruptura se produjo justo un mes después de su romántico viaje a Italia. Al parecer, días después de volver a Estados Unidos, Younes, de 25, se fue de vacaciones con unos amigos, sin Kourtney, a Cancún y fue allí donde le fue infiel a la estrella de 'Keeping Up With the Kardashians'.

Ella encontró pruebas de la infidelidad y rompió con él. Además, durante ese viaje se hicieron públicas unas imágenes de Younes abrazado a la modelo Jordan Ozuna, que por si acaso se ha apresurado a desmentir que haya algo entre ellos. “No estamos relacionados de manera romántica”, ha dicho a la prensa estadounidense, donde ha contado además que fueron invitados por un amigo común.

Se da la circunstancia de que Jordan ya ha tenido otro encontronazo con las Kardashian, concretamente cuando su nombre apareció relacionado al de Tyga cuando este y Kylie Jenner rompieron el pasado año. Quizá por eso Kim Kardashian no puedo evitar la tentación de tirar de ironía y comentar las imágenes de Younes con Jordan poniendo: “Bonitas fotos de tu viaje de amigos”.

Por el momento Kourtney no ha confirmado ni desmentido que esta sea la causa de su ruptura. Younes por su parte, ha dejado caer en las redes sociales que las noticias son erróneas. Quizá haya que esperar a una nueva entrega de 'Keeping up with the Kardashians' para saber qué fue lo que pasó entre ellos para poner fin a dos años de amor, si efectivamente hubo infidelidad o no y si ya habían roto cuando él hizo ese viaje.

