10 ago 2018

Es una de las series más exitosas del momento pero hasta en tres ocasiones rechazó Macaulay Culkin formar parte del elenco de 'The Big Bang Theory'. El actor de la saga 'Solo en casa' lo contó hace unos días en una entrevista, donde además desveló que el motivo para rechazar el papel fue que no le convencía el punto de partida de la ficción.

Fue en el programa de Joe Rogan donde habló sobre su carrera y desveló que le habían ofrecido un papel en la ficción televisiva. "Me querían para The Big Bang Theory pero les dije que no porque la premisa era algo como, 'Va sobre dos astrofísicos frikis y una chica guapa que se va a vivir con ellos", aseguró durante la entrevista. " Yo les dije, 'No, gracias, estoy bien'. Me llamaron de nuevo tiempo después y les volví a decir que no, que me halagaba, pero que no. Contactaron conmigo una vez más y mi manager incluso insistió", pero no le hicieron cambiar de opinión.

Visto que lo cuenta como una anécdota, parece tampoco se arrepiente, aunque la serie ha sido un rotundo éxito. Tanto que ya va por la temporada número 12 y sus protagonistas, Jim Parsons (interpretado por Sheldon Cooper), Johnny Galecki (Leonard Hofstadter) y Kaley Cuoco (Penny), se embolsan cerca de un millón de dólares por capítulo. Pero el dinero no parece un problema para Macaulay Culkin, que logró amasar gracias a sus películas una fortuna que hoy algunos medios estiman en más de 20 millones de dólares.

Más noticias sobre Macaulay Culkin

- La petición que Macaulay Culkin no cumpliría jamás

- Macaulay Culkin da detalles de cómo perdió la virginidad

- Macaulay Culkin habla de su padre: "Era abusivo física y psicológicamente"

¿Sabías que Macaulay Culkin es Virgo? Consulta su horóscopo