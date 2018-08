13 ago 2018

Pilar Rubio sigue estando en el ojo del huracán. Hace unas semanas causó revuelo unas fotografías suyas para una editorial de moda de una conocida revista, en la que se criticó el exceso de Photoshop en su cuerpo. Llamaba la atención la envidiable figura de la presentadora tras pocas semanas desués de haber sido madre. Si entonces fue su cuerpo la diana de las críticas, ahora los protagonistas son sus labios.

Muchos de sus 'haters' no han pasado por alto el reciente e inesperado volumen de sus labios. Las críticas en las redes sociales han sido duras contra la prometida de Sergio Ramos: '¿Que te has hecho en el labio de arriba que lo tienes hacia afuera...? Qué pena, no necesitabas hacerte esa cosa tan rara... 'Bótox en los labios', 'Pero que te has hecho en los labios', 'Parece una salchicha' o 'Te pusiste muchos morros'... eran algunos de los 'piropos'.

Y si las críticas no han tardado en llegar, tampoco lo han hecho las comparaciones. Sara Carbonero ha sido la diana de éstas, al relacionar el estilo actual de los labios de Rubio con los de la mujer de Casillas. Esta última ha sido también criticada por el supuesto aumento de sus pechos. Muchos sospechan que Carbonero podría haber pasado por quirófano para aumentar el tamaño de éstos.

Pilar Rubio almorzando en un restaurante de comida americana. pinit

Hace dos años aseguró en una entrevista en el 'Hormiguero' que no se había sometido a ninguna cirujía en su vida, tan sólo una operación de muelas: 'Yo no me he operado de nada. De NA-DA', afirmaba rotunda ante Pablo Motos. Lo cierto es que Pilar, madre de tres hijos, luce una figura espléndida a sus 38 años. Sus trucos de belleza y su gusto por la moda -unido al de su marido- la convierten en una 'influencer' para muchos.

Más noticias sobre Pilar Rubio

- La imagen más sexy de Pilar Rubio durante sus vacaciones

- ¿Está respondiendo Pilar Rubio a las críticas por el exceso de Photoshop?

- El compromiso de Sergio Ramos y Pilar Rubio

¿Sabías que Pilar Rubio es Piscis? Consulta su horóscopo