13 ago 2018

Compartir en google plus

Liam Payne ha recuperado al ilusión en el amor o al menos, así es como se ha dejado ver por las calles de Londres. Después de anunciar, hace unos meses, su ruptura sentimental con la madre de su hijo, Cheryl Cole, ha encontrado un nuevo amor.

Se llama Maya Henry y es una de las influencers más conocidas en el mundo de Instagram. Al parecer, ambos disfrutaron de una cena en el hotel Bulgari, en la ciudad londinense. Se les vió abandonar el hotel pasada la noche, algo que demuestra que se lo pasan bien juntos.

bed head Una publicación compartida de Maya Henry (@maya_henry) el 7 Ago, 2018 a las 11:55 PDT

Sin embargo, no es la primera vez que se les ve juntos. Ya disfrutaron días antes de una cena en Dolce & Gabbana, en Lake. El medio de comunicación 'The Sun', ha asegurado que: "Se han besado un par de veces, pero él no tiene prisa, ni se siente preparado para empezar una relación seria".

Habrá que esperar a que alguno de los dos confirma o desmienta su relación amorosa.

Más noticias sobre Liam Payne:

- Liam Payne revela su traumática ruptura con One Direction

-Liam Payne se desnuda, pero censura ciertas partes de su cuerpo

¿Sabías que Laim Payne es Virgo? Consulta su horóscopo