14 ago 2018

Vivir en una isla no es lo mismo que en la ciudad. Y si no que se lo digan a Daniel Sampedro -Logan-. El finalista de ‘Supervivientes' presenta una imagen algo diferente a la que nos tenía acostumbrados en el concurso. Y es que de vuelta en la vida urbana, tiene acceso a algo de lo que se le privaba en la isla: la comida.

Logan ha engordado 15 kilos desde su vuelta; dos más de los 13 kilos que perdió durante su paso con el concurso. Y es que no es para menos, ya que contaba que comía alrededor de 50 gramos de arroz al día. Cuando se vio por primera vez ante el espejo, no se reconcía: "Parezco un vagabundo”, afirmaba.

Logan en el plató de 'Sálvame' pinit

Así lo ha desvelado en la tarde de ayer en ‘Sálvame’, donde se vio a un chico feliz tras volver a ser poco a poco el que era, físicamente. hablando. Quis zanjar los rumores que le relacionan con Romina Malaspina, algo que tilda de 'absurdo': “Lo de Romina es absurdo, me cae súper bien pero no hay ni una sola prueba que lo confirme”, comentaba en plató. Si que reconoció que se había mensajeado con la ganadora de la edición -Sofía Suecun-, actual pareja de Alejandro Albalá, per que es agua pasada.

