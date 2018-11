20 nov 2018

Desde que pasó por 'Supervivientes', su cuerpo no ha vuelto a ser el mismo. Daniel 'Logan' Sampedro es solo un ejemplo de los cambios que experimentan los famosos que se atreven a aceptar el reto -caché mediante- de enfrentarse al 'reality' de Telecinco.

El modelo ha mostrado en varias ocasiones, sobre todo a través de sus redes sociales, los estragos que sobre su físico provocó el estar encerrado en Honduras durante tres meses. Y hace tres semanas presentó ante sus seguidores el plan que iba a seguir para intentar volver a ser el de antes.

Daniel explicó que iba a realizar un 'plan espartano' durante 21 días para perder unos kilos que él consideraba tenía de más. Concretamente, el objetivo era, a lo largo de esas tres semanas, bajar ocho kilos. Una meta muy ambiciosa que ha estado a punto de lograr... Porque tal y como él mismo ha mostrado, son seis los kilos que marca de menos la báscula.

Logan Sampedro muestra el resultado de la báscula tras 21 días siguiendo su dieta. pinit

"No estoy físicamente como me gustaría estar. Por eso he decidido empezar un plan espartano. Va a durar 21 días", explicó en su día, añadiendo: "Iré subiendo el peso todos los días, lo que como, los ejercicios que hago y me voy a poner un objetivo".

Logan Sampedro en una imagen de hace un par de semanas. pinit

Más noticias de Daniel 'Logan' Sampedro...

- Logan Sampedro sorprende con un espectacular cambio de 'look'

- ¿Qué relación tienen Romina Malaspina y Logan Sampedro?

- Logan, tronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' tras su paso por 'Supervivientes'