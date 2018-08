15 ago 2018

Kiko Matamoros está viviendo uno de sus momentos más difíciles y es que el conflicto que mantiene con su hijo ha llegado a su momento más complicado, tras l última bronca de ambos en televisión. Y es que él y su hijo Diego se reencontraron en el plató de 'Sálvame'. Un encuentro que padre e hijo querían evitar pero al que ninguno de ellos se negó, eso sí, la tensión entre ambos no tardó en aparecer.

En pleno programa Diego, desde la sala de invitados, comenzó a culpar a Kiko de haber intentado sacar crédito de su relación. Unas acusaciones que no sentaron nada bien a su padre, y tras las que no pudo evitar contestar con ira: "No voy a intercambiar una palabra con este miserable en mi vida".

Tras esas acusaciones Diego continuó reprochando a Kiko el haberse aprovechado también de su hermana Laura: "Este señor siempre se beneficia. Es un tío que debe un millón a Hacienda, a mí me ha 'guindao' un coche, a mi amigo 14.000 euros..." continuaba Diego.

Pero también tuvo palabras para su hermana Laura, de quien aseguró que "es la nueva sociedad limitada de mi padre. Ella me ha dejado de lado, ahora yo soy el apestado de la familia, no le parezco bien", apuntaba dejando claro que la relación entre ambos tampoco atraviesa su mejor momento. "Hace dos semanas que no le cojo el teléfono", confesaba en el plató.

Tras estas declaraciones Kiko tajante confesó que no iba a dirigir ninguna palabra más a su hijo y que esa había sido: "la actuación más repugnante que he visto de un hijo para un padre". También tuvo palabras para defender a Laura: "Llevarte por delante a tu hermana es el colmo de la miseria. Si tu hermana hablara de ti, pedazo de estúpido te tendrías que ir de este país", continuó.

Eso sí, antes de terminar Kiko le dejó un último recadito a su hijo: "Coge esas dos maletitas de quiero y no puedo que te regaló tu tía Mar, y en la pequeña metes el polígrafo de Conchita y en la más grande metes tu odio y tu rencor para tu familia", concluyó.

