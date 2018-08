15 ago 2018

El programa de 'Ya es mediodía' ha contado con la presencia de María Teresa Campos en su último programa. Una conexión muy esperada por la audiencia que tuvo lugar a pocas horas de comenzar la tercera temporada de 'Las Campos'. Pero lo que la audiencia no se esperaba es que también hiciese su aparición su hija, Terelu Campos.

Una aparición igual o más esperada ya que no la hemos visto en directo desde su anuncio de que estaba valorando someterse a una doble mastectomía. La colaboradora aprovechó la ocasión para hablar sobre su estado de salud asegurando: "Estoy mejor, mucho mejor" (...) "El postoperatorio ha sidoun poco complicado, sobre todo doloroso. He estado bastante fastidiada pero estoy mucho mejor", aclaraba.

"Me encontraba tan bien que decidí bajar a Málaga para disfrutar más de mi familia y mis amigos", continuó explicando Terelu. Eso sí ha dejado claro que los fotógrafos no la pillarán en la playa: "Me daré algún bañio, pero será en la piscina".

Tras esto Sonsoles se interesó por la dura decisión a la que tiene que hacer frente la colaboradora, algo a lo que Terelu respondía sin dudar: "Estoy muy decidida" (...) "Otra cosa es en qué vaya a consistir la intervención o cómo va a ser".

Lo que está claro es que Terelu Campos se encuentra ahora arropada por su círculo de amigos y su familia en Málaga, donde se ha dejado ver estos días, como hemos podido comprobar en algunas de sus publicaciones en Instagram.

