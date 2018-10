4 oct 2018

Ayer, la revista 'Semana' mostraba la imagen de Terelu Campos,acompañada por su hermana Carmen Borrego, camino del hospital. Si bien es cierto que no era para ingresar de inmediato, no iban desencaminados en el objeto de esa visita médica.

La propia Terelu confesaba por la tarde, en el plató de 'Sálvame', que efctivamente va a someterse a la doble mastectomía y que lo hará este mismo sábado. Una decisión muy complicada, pero que cree necesaria para evitar que el cáncer de mama siga haciéndole pasar por este calvario.

Estoy nerviosa y sin dormir"

La colaboradora se rompió en directo al confesar que había tomado la decisión. "Estoy nerviosa y sin dormir", comenzaba antes de afrontar eltema en profundidad. "Después de hablar con mis médicos, he tomado la firme decisión de realizarme la doble mastectomía. Lo haré esta semana, con mi equipo, en la Fundación Jiménez Díaz, el próximo sábado", continuaba.

"Es una operación larga y compleja, de la que no voy a dar más detalles porque creo que es innecesario y pertenecen a la intimidad", añadía, sin esconder sus miedos y poniendo sobre la mesa que no sabe si habrá tomado o no la decisión acertada, pero que es firme y que va adelante con ella.

Jorge Javier Vázquez muestra su cariñio a Terelu Campos ante la complicada decisión que ha tomado. pinit

"Sé que estoy en las mejores manos, en los médicos que confío plenamente, en el hospital en el que me siento como en casa. Eso no quita que sea difícil, que lo es", revelaba antes de que Jorge Javier Vázquez tratase de destensar el ambiente proponiéndole mandarle a los expulsados de 'GH VIP' para que la entretengan.

