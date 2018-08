16 ago 2018

Compartir en google plus

Chabelita Pantoja siempre está en el ojo del huracán. Su última polémica es debido a los rumores de infideidad por su parte a su última pareja Omar Montes. Parece que la hija de Isabel Pantoja habría iniciado una relación con Álvaro Carrellán, uno de los gemelos del 'reality' de Cuatro 'Quién quiere casarse con mi hijo'.

Según contaba Kiko Hernández esta semana en Sálvame, la hija de la tonadillera podría haber sido infiel a Montes durante una noche de fiesta en Matalascañas. Chabelita y Álvaro se habrían ido juntos de la discoteca, pasando buena parte de la madrugada en un coche, debido a la alta ocupación hotelera.

Isa y Álvaro comparten una velada juntos. pinit

Para confirmar detalles, el programa se puso en contacto con el joven, quien se ha mostrado ambiguo al definir lo que tiene con Pantoja: "Isa es una persona que conozco desde hace mucho tiempo y lo que yo tenga con Isa, sea lo que sea, lo voy a saber yo”, afirmaba Montes. Para él, lo que pase en su intimidad amorosa es cosa de dos: “Lo que tengo con ella lo vamos a saber ella y yo. Nos llevamos bastante bien. Yo no voy a decir si es verdad o no, que le pregunten a Isa”.

Respecto a los rumores de su posible noche juntos en el coche, no ha querido pronunciarse: "No voy a contar nada, no voy a vender a una persona que yo apreció bastante, porque pienso que los valores de cada persona están ahí”.

Más noticias relacionadas...

- Chabelita: "Omar y yo somos amigos especiales y ya está"

- Chabelita Pantoja, primera concursante confirmada para 'GH VIP 6'

- El lado oscuro de Omar Montes, el nuevo novio de Chabelita

¿Sabías que Chabelita es Escorpio? Consulta su horóscopo