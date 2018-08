14 ago 2018

Chabelita ha dicho basta. Hemos perdido la cuenta de cuántas imágenes hemos visto de la hija de Isabel Pantoja y Omar Montes, también de cuantas veces hemos escuchado referirse al cantante como su nuevo novio. Aunque ha intentado hacer oídos sordos, Chabelita ha explotado.

"Estáis empeñados en ponerme novios y es que no. Tengo una relación especial con Omar porque como decir que somos amigos no sirve, pero ahora no estoy como para relaciones, acabo de salir de una", ha afirmado la hija de la tonadillera a las cámaras de 'El programa del verano'.

Sobre el viaje a Miami que hará junto a Omar, Chabelita ha afirmado que se trata de un viaje de negocios. Mucho se habló en 'Sálvame' sobre los antecedentes penales del cantante, algo a lo que él ha respondido también en el programa de la mañana de Telecinco. "Si viajo a Estados Unidos es porque no tiene antecedentes penales", ha sentenciado.

