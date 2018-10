30 oct 2018

Una felicitación de lo más especial. Dabiz Muñoz ha subido una foto a su cuenta de Instagram donde ha felicitado por su 30 cumpleaños a Cristina Pedroche, su pareja. Aunque su relación comenzó en 2014 y nadie daba un duro por ella, según escribió en una publicación anterior el cocinero, lo cierto es que ya están casados y llevan cuatro años de relación.

Ahora, un cumpleaños merece una felicitación especial y es lo que ha hecho Dabiz Muñoz. "Muchas felicidades al amor de mi vida, a mi compañera, amiga y mi amante... me cambiaste la vida radicalmente, me haces feliz cada día, me siento afortunado por estar cerquita tuyo cada minuto, tu sonrisa, tu mirada, tu personalidad...", comenzaba a escribir.

El cocinero no está acostumbrado a escribir estas cosas a través de las redes sociales pero no ha dudado en darle las gracias por todos los momentos que han vivido: "Gracias, gracias y gracias , por todo, por tanto, imposible expresarlo con palabras...¡Felices 30 preciosa mía!", concluía.

