16 ago 2018

Los cambios de look suelen ser sorprendentes, tanto que incluso a los propios protagonistas del cambio se asustan al verse. Algo que le acaba de pasar a Kiko Rivera, como él mismo ha explicado.

El hijo de Isabel Pantoja ha decidido dejarse bigote, para darle un aspecto más 'chic' a su imagen, lo que no esperaba era sorprenderse él mismo con su cambio al levantarse. "Me he tenido que quitar el bigote. Cuando me he levantado y me he mirado al espejo yo mismo me he asustado, porque no me acordaba que me lo había dejado", ha explicado divertido Kiko Rivera.

"¿Qué os parece? Sé que parezco Cantinflas, pero, ¿qué hago? ¿Me lo dejo o no? Rollazo bigotazo", dijo hace unos días cuando decidió quitarse la barba y dejarse el llamativo bigote. Pero ahora ha vuelto a su look de siempre porque, al parecer, al que no le convenció el resultado fue a él.

Rollasoooo bigotasooooo!!!!! Una publicación compartida de Kiko Rivera (@riverakiko) el 15 Ago, 2018 a las 9:16 PDT

