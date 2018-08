17 ago 2018

Para Enrique Iglesias casarse no lo es todo. El cantante se ha abierto sentimentalmente en una entrevista hecha para la revista 'Quien' donde ha afirmado que para él, casarse no lo es todo: "Casarse no define la felicidad de una pareja. Al decir esto tal vez se piensa que estoy en contra del matrimonio, para nada. Me parece genial si es lo que quieres hacer.", afirmaba el cantante.

"Lo que siempre he dicho es que éste no significa que vayas a ser más feliz; conozco esposos que llevan años tristes. Si no te casas no es algo extraño, no significa que no vayas a ser feliz; y si lo haces, no va a hacerte sentir más cerca de tu pareja", concluía.

Parece que, por el momento, no veremos al cantante pasar por el altar. No obstante, Enrique Iglesias ha querido explicar que la individualidad ha sido una pieza clave con su pareja: "Soy la persona más vaga del mundo. Si una gorra me gusta la uso 10 años y lo mismo con los pantalones. Mi pareja me entiende, sabe que cuando me conoció yo ya era así y que no voy a cambiar”, explicaba.

La pareja se conoció en 2001 y fruto de su relación, nacieron a principios de este año sus dos gemelos, Nicolás y Lucy. ¡Qué viva el amor!

