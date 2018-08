18 ago 2018

"Qué hipocresía y pobreza la de esta moralidad". Ese es el lamento de Silvia Abascal tras ver cómo Instagram censuraba, hace unos días, una imagen colgada por ella. La foto mostraba un momento de 'La amapola' en el Festival de Teatro de Mérida. Ella no enseñaba nada que a la red social no le gustara, pero, al fondo, se veía un trozo de pezón de una compañera de obra.

La actriz solo es una más de una larga lista de mujeres que han visto como sus imágenes eran borradas por enseñar esa zona concreta del pecho. Decimos mujeres porque, si eres hombre, enseñar el torso sí está bien visto... Vamos, que estamos ante una discriminación de género al pezón en toda regla.

Algunas han conseguido salvar esa medida inquisidora siendo sutiles. Una de las que mejor saben hacerlo es Miley Cyrus. Claro, que cuando te pasas la vida ofreciendo imágenes como viniste al mundo, se puede considerar que tienes un máster en cómo manejar las normas de uso y disfrute de las redes sociales.

Menos experta se vio a Marta Larralde que, ni corta ni perezosa, ofreció una tierna estampa dando de mamar a su bebé. Por supuesto, se veía bien de zona prohibida. Instagram se lo borró. ¿Su reacción? Rebelarse. La siguiente foto a una idéntica, pero poniendo un mono tapándose los ojos con las manos en tan ‘pecaminoso' lugar, fue otra borrosa con tan solo ese pedacito de su anatomía al viento.

Ana Polvorosa hizo algo similar, aunque con un matiz más de picardía. La foto que ven a la derecha fue retirada y colocó un dibujo de un pezón acompañado de un "weapon" –arma– que fue contestado por su amigo Paco León: "¡Qué loca! ¡Que no se pueden pezones! Te voy a denunciar. ¡Inmoral!".

Aunque, quizás la más surrealista de todas las ejecuciones de esta regla sea la que sufrió Nuria Roca. Por si ustedes se lo estaban preguntando, la respuesta es no. No. No se puede enseñar ni siquiera la sombra. La actitud correcta –al menos la que no se retira de la faz de Internet– es la que recuerda Abascal: "Cabeza ladeada, morritos, canalillo apretado y con nuestros dos deditos, el símbolo de la victoria".

