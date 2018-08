19 ago 2018

Entre conciertos, promociones, nuevo 'single'... El verano de Aitana está siendo complicado. Por eso, la cantante ha aprovechado los cinco días de vacaciones para organizarse una escapada con amigos a un destino que por el momento no conocemos.

Su intención era la de aprovechar al máximo esos cinco días y, precisamente por eso y como explica en su cuenta de Instagram, decidió coger el primer avión de la mañana, pero una serie de infortunios le ha complicado empezar las vacaciones cuando le gustaría.

"Hemos salido con 40 minutos de retraso, después un amigo mío casi se queda fuera porque le salía que no podía volar cuando hace tres meses que reservamos el vuelo", ha afirmado Aitana, y ha seguido: "Al llegar, hemos venido a la recogida de equipajes y de repente nos ha dicho una trabajadora que no había maletas porque el avión venía vacío y nadie le había dado explicaciones".

Al parecer, como sigue contando, el problema lleva ocurriendo desde hace algunos días: "No saben por qué las personas de Barcelona deciden no cargar la maleta". Lo que más ha molestado a Aitana ha sido la falta de información:"Nadie nos ha dado explicación y yo voy a perder todo mi día por intentar averiguar dónde están mis maletas".

A pesar de su enfado, la joven ha querido mostrarse muy respetuosa: "No quiero echar la culpa a nadie pero no sé qué está pasando, ni la gente que trabaja sabe por qué están haciendo eso. He tenido que ir a las 5 de la mañana para facturar una maleta, hacer cola y todo... y que pase esto. Básicamente lo quería decir porque no quiero que a nadie le vuelva a suceder".

