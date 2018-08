21 ago 2018

Aitana Ocaña no ha parado desde que salió de la academia. Su nuevo 'single' ha provocado una avalancha de reproducciones en 'Youtube', la plataforma digital donde los músicos presentan sus nuevos éxitos musicales.

Además, es la triunfita con más seguidores en Instagram, teniendo tan solo 19 años de edad. Ahora que la gira de 'OT' está llegando a si fin, Aitana ha tenido cinco días libres de vacaciones y los está aprovechando al máximo. En Ibiza, con un barco y con sus amigos, la triunfita vive sus mejores días de verano.

@charteralia Una publicación compartida de AITANA (@aitana_ot2017) el 20 Ago, 2018 a las 5:29 PDT

Sin embargo, estas vacaciones se han nublado después de que Aitana conociera a través de los medios de comunicación que había hecho un 'topless' inexistente. ¿Se ha quitado la parte de arriba del bikini?

Lo cierto es que no. Aitana ha querido dejarlo muy claro en un comunicado en su cuenta de Twitter: "Yo ayer no hice topless. Nos quisimos hacer una foto y me saqué la parte de atrás del sujetador. No hice topless porque ahora soy una persona conocida y sí, me da miedo que alguien pueda hacerme un foto... pero ¿por qué? Son tetas con sus correspondientes pezones", explicaba.

Más noticias relacionadas sobre Aitana Ocaña

- Aitana Ocaña desmiente en un comunicado su 'topless'

- El 'accidentado' inicio de vacaciones de Aitana Ocaña

- Las fotos en bikini de Aitana Ocaña que han incendiado las redes sociales

¿Sabías que Aitana Ocaña es Cáncer? Consulta su horóscopo