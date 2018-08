20 ago 2018

Termina la peor semana del año para la televisión en España. Lo es, al menos, en cuanto a su consumo: es indiscutiblemente el más bajo, pues coincide con lo que los italianos llaman 'ferragosto', el calor del estío y las fiestas patronales de medio país -la feria de Málaga, la Paloma en Madrid, Gràcia en Barcelona...-.

La gente se echa a la calle y la tele se queda para hacer compañía a la hora de la siesta y poco más. Cómo será que Telecinco ha decidido repetir dos capítulos de su serie estrella, 'The good doctor', para no sacrificar su audiencia…. Semana pues de reposiciones y/o de conexiones en directo con los pueblos en fiestas y… ¡oh, sorpresa!, también semana de estreno: la misma Telecinco que ahorra en series ha decidido estrenar la última entrega de ‘Las Campos’, ese 'reality' en el que madre e hijas viajan en el espacio/tiempo y, además de hacer turismo y pelearse entre ellas, pasan por quirófano. Lo de las operaciones, a estas alturas, queda ya más antiguo que el baúl de la Piquer, pues poco queda ya de los retoques de ‘tipo’ y papada de Terelu y Carmen, respectivamente.

Pero nos queda el descubrimiento de las raíces de Bigote Arrocet. No, querid@s peluquer@s de España, no hablamos de las raíces y puntas de su mimada cabellera, sino de sus orígenes en Chile, que en esta entrega pasa de secundario de lujo a protagonista con todas las de la ley. Miami y Japón serán dos de los destinos que esta última tanda de entregas nos harán reír con un clan que no pasa, precisamente, por uno de sus mejores momentos: Terelu sigue con el duro tratamiento tras su segundo cáncer y María Teresa se ha visto envuelta en una polémica sobre su posible jubilación. Hace falta conocerla muy poco para imaginar a la matriarca dejándolo todo para quedarse en casa (y menos teniendo a Bigote merodeando por los pasillos de la mansión). La Campos, como buena periodista de esta ‘vieja escuela’ de sacrificio absoluto por el trabajo, es de las de morir con las botas puestas…

El regreso de Fortes

Xavier Fortes en una imagen de archivo. pinit

Desde ahora, los espectadores de La 1 van a poder desayunar -informativamente hablando- con el periodista Xavier Fortes.'Los desayunos de TVE' son la primera ventana del día a la información y, repasando la trayectoria de este gallego, les auguramos un desayuno bien cargado de noticias y opinión mesurada. Comenzó a trabajar en TVE en 1990, convirtiéndose en presentador y director de los debates electorales gallegos hasta que fue nombrado director del Centro Territorial en Galicia en 2007.

Pero en 2011 los espectadores pudieron descubrirle como director y presentador de 'La noche en 24 horas', programa estrella del canal informativo 24 Horas de TVE, al que supo dar un toque personal a la hora de abordar los distintos temas de actualidad, pero, sobre todo, al contar con unos debates apasionantes gracias a la presencia de colaboradores independientes.

Raquel, superviviente

Raquel Revuelta durante su intervención en el 'Deluxe'. pinit

Raquel Revuelta se fue de vacaciones a Indonesia. Lo que parecía una suerte de luna de miel con su novio en la isla de Lombok se convirtió en una pesadilla: se produjo un terremoto de 6,9 grados, casi 400 personas perdieron la vida y la modelo vivió uno de los peores momentos de su vida. La entendemos. Y estamos convencidos de que así fue: ella, que estaba en su bungaló tras una jornada de 'snorkel' y masajes en el spa, sintió esa sacudida de 20 segundos que la dejaron paralizada, y con lo puesto salió huyendo con el temor de una alerta de tsunami.

La modelo lo contó afectada en el ‘Deluxe’. Nos alegramos de que esté bien. De corazón. Pero, qué quieren que les diga, ver la entrevista en el programa como si fuera una heroína, o sentir el empeño de los colaboradores en forzar el tono dramático, como si fuera un telefilme de sobremesa más que una tragedia real -cuando ella está en un plató y muchos supervivientes están en la calle o en hospitales-, se nos hace un poco raro. Y decimos raro por ser generosos...

