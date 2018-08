20 ago 2018

Se está convirtiendo casi en una costumbre. No hay semana en la que Thomas Markle no aparezca en los medios, casi siempre con una declaración escandalosa. La de esta semana, en la que también ha afirmado su intención de dedicarse a la moda, ha sido comparar pertenecer a la realeza con hacerlo a una secta.

Así lo cuentan varios medios estadounidenses que se hacen eco de una supuesta entrevista concedida por el padre de Meghan Markle al diario británico The Sun. “Son como la Cienciología o la familia Stepford”, aseguraba el exdirector de fotografía. “Si oyen a alguien decir algo, simplemente cierran las puertas. Necesitan hablar”, afirmaba.

Pero mientras es él quien no deja de dar declaraciones, la familia real ha optado por el mutismo. “Son como una secta, porque son reservados”, contaba a The Sun. Donde aseguraba además que cierran la puerta y “se ponen los dedos en los oídos, así no tienen que escuchar”. Y para rematar, añadía: “Quizá también tienen un saludo secreto. No puedes hacer preguntas sobre ellos y ellos no responderán”.

No sabemos cómo habrán sentado estas nuevas declaraciones a Meghan y al príncipe Harry, lo que sí parece probable es que no tienen ninguna intención de responder. De hecho, el propio Thomas aseguraba en otra entrevista que tanto su hija como su nuevo yerno le advirtieron de los peligros de convertirse en un personaje público.

Thomas Markle contaba al diario 'Mail on Sunday': “Harry me dijo que no debía acudir nunca a la prensa. Eso podría acabar en lágrimas. “Te comerán vivo”, me dijo. Y tenía razón”. Pero a la vista está que no le hizo demasiado caso y sus constantes apariciones en prensa se plantean como la principal razón por la que su relación con su hija está en horas bajas. Sin embargo, el dice que no está enfadado con Harry o con Meghan. “Les quiero, espero que estén bien”, aseguró hace unas semanas. Sus palabras sin embargo, no parece que vayan a propiciar un acercamiento.

