14 ago 2018

Meghan Markle no se encuentra en su mejor momento familiar y es que las intervenciones e indiscreciones de su padre, Thomas Markle, no hacen más que arruinar aún más la imagen familiar de la duquesa de Sussex. Recordemos que este vendió unas comprometidas declaraciones antes de la boda y tampoco acompañó a su hija al altar. Pero quien sí se mantuvo al lado de Meghan y no le falló fue su madre, Doria Ragland. La única familiar que estuvo presente en la boda y que ha sabido comportarse.

Pues ahora el Daily Mail asegura que la madre de la actual duquesa de Sussex planea mudarse de Los Angeles a Londres para estar al lado de su hija. Una fuente anónima concreta que esa mudanza tendrá lugar el próximo mes y que coincidirá con su 62º cumpleaños.

"Se está preparando para mudarse a Londres. Creo que irá lo antes posible. Se que está impaciente por vivir cerca de su hija", cita el Daily Mail. Una de las pruebas de esta información aseguran sería el hecho de que el pasado mayo la madre de Meghan habría dejado su empleo como trabajadora social en la clínica de salud mental Didi Hirsch de Culver City en la que trabajaba.

Una noticia que de confirmarse sería perfecta para Meghan Markle. Y es que si hay alguien a quién la exactriz necesita cerca, y ahora más que nunca, es a su madre.

