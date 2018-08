21 ago 2018

Queda muy poco tiempo para que 'Gran Hermano Vip' comience. Sin embargo, aun se desconoce qué famosos entrarán en la casa de Guadalix aunque ya hay varios nombres que tienen todas las papeletas para entrar.

No es el caso de Àlex Casademunt. El cantante se ha visto obligado a explicar en sus redes sociales que no participará en la nueva edición de 'Gran Hermano'. Muy enfadado ha pedido a sus seguidores que no circule esta noticia falsa.

"NO VOY A GHVIP. A ver queridos amigos ... se que ya es algo tarde pero he abierto las personas que me mencionan y ya he tenido que pronunciarme porque es demasiada la gente que me lo pregunta !! NO !!!! NO VOY A “GHVIP” NO VOY, ME HE QUEDADO COMO VOSOTROS CON LA NOTICIA, ya queda dicho y por favor , que algunos no tengan tanta imaginación para afirmar que yo entraba allí , y decirlo en la tv y quedarse tan a gusto .. buenas noches y dicho queda...", escribía.

¿Cuando sabremos la lista completa de los concursantes que participarán en 'GH Vip?

