24 ago 2018

Compartir en google plus

Quedan pocos días para que comience uno de los programas más deseados de invierno: 'Gran Hermano Vip'. Sin embargo, aun se desconocen los nombres de los famosos que entrarán en la casa de Guadalix para compartir casa durante tres meses.

Alessandro Lequio ha afirmado que rechaza participar en esta edición por varios motivos, entre ellos, preservar la intimidad de su familia: "No hay dinero". Con estas escuetas palabras se intuye que el colaborador del programa de Ana Rosa, quiere estar lo más alejado posible de los focos de televisión.

"Me lo han ofrecido varias veces y siempre les he contestado lo mismo. Sería un pésimo compañero. Sería un buen concursante para vosotros, quien lo viera desde fuera, pero para mí no", afirma contundente.

El próximo sábado, 25 de agosto, en 'Sálvame Deluxe' se conocerá el nombre del primer concursante que participará en 'Gran Hermano Vip'.

Más noticias de 'Gran Hermano Vip'

- Àlex Casademount, enfadado, desmiente su participación en 'Gran Hermano Vip'

- Aída Nizar contra María Patiño para defender a su madre

- Ania Iglesias ('GH') le gana la batalla a la anorexia

¿Sabías que Alessandro Lequio es Géminis? Consulta su horóscopo