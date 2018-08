21 ago 2018

Una pelea más se vivió ayer en 'Sálvame'. En pleno directo, Carlos Lozano y Mila Ximénez se enfrentaron verbalmente en mitad de la emisión del programa. ¿Cuál fue el motivo?

Carlos Lozano entró por teléfono cuando se enteró de que su expareja Miriam Saavedra habló de él y su relación: "No pensaba que se nos fuera a ir tanto de las manos. No entiendo como hemos podido llegar hasta aquí", explicaba. En segudia, Mila Ximénez dio su opinión al presentador: "No presumas de una dignidad que no tienes ya".

Desde ese momento, los gritos comenzaron a alzarse por ambas partes hasta tal punto que Carlos Lozano llegó a insultar a la colaboradora llamándola "Mila Ginebrez". "¡Amargada!, que estás amargada", gritaba Carlos. Una variedad de insultos por ambas partes se sucedieron después. Parece que Mila Ximénez y Carlos Lozano tardarán un tiempo en hacer las paces.

Más noticias relacionadas con Carlos Lozano

- Infidelidades y broncas: la polémica entrevista de Carlos Lozano

- El enfrentamiento de Carlos Lozano y Miriam Saavedra

- Miriam Saavedra olvida a Carlos Lozano con el cantante Hugo Castejón

¿Sabías que Carlos Lozano es Sagitario? Consulta su horóscopo