22 ago 2018

Compartir en google plus

¿Podrían tener los Pantoja, ya no una semana, sino un mísero día tranquilos? Parece que no. Ahora, le toca el protagonismo a una Chabelita Pantoja que parecía tener bastante con los jaleos que se trae con su nueva conquista, Omar Montes.

Ayer, 'Sálvame' sacó a la luz una foto que no va a hacer ni pizca de gracia en casa de Isabel Pantoja y, mucho menos, a su protagonista. Sí, Chabelita. En la misma, se la puede ver en la Feria de Sevilla, en abril de 2016, junto al Guardia Civil de La Manada, Antonio Manuel Guerrero.

Ella no tardaba en estallar, sobre todo, porque la fecha de la imagen es anterior a los sucesos, por el lector sobradamente conocidos, acaecidos en Pamplona.

Me parece tan sucio simplemente el hecho de relacionarme"

"Sois lo peor. No tenéis respeto ninguno. ¿Que es lo siguiente que os vais a inventar? Me hago fotos con cincuenta mil personas. Hace dos años. ¿Pero luego llamáis para que os dé mis declaraciones? Me parece tan sucio simplemente el hecho de relacionarme...", escribía en sus 'stories' de Instagram.

El texto colgado por Chabelita Pantoja. pinit

Más noticias de Chabelita Pantoja...

- Graban a Chabelita bañándose desnuda con un nuevo 'amigo'

- El caché que cobraría Chabelita por entrar en 'GH VIP'

- Chabelita: "Omar y yo somos amigos especiales y ya está"

¿Sabías que Chabelita Pantoja es Escorpio? Consulta su horóscopo