23 ago 2018

Alba Carrillo advirtió, al principio del programa 'Ya es mediodía', que no iba a hacer leña con la noticia de la separación de Kiko Matamoros y Makoke. A pesar de que el colaborador de 'Sálvame' se despachó con ella a gusto cuando su relación con Feliciano López saltó por los aires.

Pero claro, todo lo que ha apoyado a Feliciano en los platós durante este tiempo y el daño que le ha hecho, es algo que no puede olvidarse así como así. De este modo, a la modelo se le fue algún que otro comentario al respecto.

"Normal que Makoke haya finiquitado su relación con este señor. No me extraña en absoluto", pronunciaba en un momento dado, antes de añadir, a modo de mensaje a la recién soltera: "A ver si ahora tus amigos te invitan a sus cumpleaños y a cenar, porque me consta que Makoke tiene muy buenas amigas y estará bien seguro".

No puedo decir que me alegro, aunque él fue muy injusto con mi separación"

Aunque el dardo final de Carrillo a su archienemigo televisivo llegaba un poco más tarde: "Yo no puedo decir que me alegro, aunque él fue muy injusto con mi separación. De mí ha dicho auténticas barbaridades y ha sido muy sangriento, y justo en momentos como este. Pero al final le pasa como a todas las personas, que se separan".

Horas más tarde, era el propio Kiko quien se manifestaba en 'Sálvame' sobre la que fue la noticia del día. Aseguraba que no había marcha atrás, sobre todo, porque se había motivado por desgaste y no por terceras personas, un escenario que él estaría dispuesto a afrontar de haberse dado.

Así las cosas, Kiko y Makoke han puesto punto y final a una relación de 20 años.

