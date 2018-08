23 ago 2018

A pesar de vivir uno de los peores momentos este verano, Terelu Campos parece no rechazar el amor y dejarse llevar con un reciclado amor. ¿Por qué reciclado? Lo cierto es que el hombre con el que se ha dejado ver Terelu últimamente, ya le conocíamos.

Se llama Salvador Pérez, es abogado y mantuvo una relación con la colaboradora en el año 2009. Después de que negara rotundamente hace unos días su relación amorosa con la hija de María Teresa Campos, afirmando que son "muy buenos amigos", la revista 'Hola' publicó ayer, 22 de agosto, unas fotos bastante comprometidas de ambos.

Después de conocerse la noticia, Salvador Pérez ha cambiado su discurso y el medio 'Look' ha asegurado que el abogado "ni confirma, ni desmiente" su relación con Terelu. Yo, con todos mis respetos, no voy a hablar. Como no estoy en este mundo prefiero mantenerme al margen y continuar paseando tranquilo por mi Malagueta", concluía.

¿Confirmarán próximamente su relación?

