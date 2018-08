22 ago 2018

Hace dos semanas que comenzó la nueva temporada de 'Las Campos'. Este año, Edmundo Arrocet toma mayor protagonismo ya que durante los dos primeros episodios, se captan imágenes de la juventud del cómico durante su estancia en Argentina y en Chile.

Precisamente en Chile se ha producido el último episodio violento que reavivan los rumores sobre la mala relación que existe entre la familia de Arrocet y las Campos. María Gabriela quiso compartir comida con su padre y su pareja, María Teresa Campos.

Sin embargo, pidió explícitamente a la dirección del programa que se vetara a Terelu Campos y a Carmen Borrego a esa comida ya que la hija del cómico no quería verles. "Estoy flipando. Me han llamado de Madrid para decir que María Gabriela ha pedido expresamente que no vayamos nosotras. Solo quiere comer con mamá y con Edmundo, y tampoco quiere encontrarse con nosotros después", explicaba Carmen Borrego a su hermana Terelu.

La colaboradora de 'Sálvame', incrédula, contestaba lo siguiente: "Pensé que era una broma de mi hermana, pero cuando le he visto la cara y me han enseñado el mensaje, se me ha puesto mal cuerpo. No sé que le hemos hecho", explicaba Terelu.

