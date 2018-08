26 ago 2018

Melendi quiso celebrar una noche estelar en Starlite Festival. Y la hizo memorable. El cantante sorprendió al público que disfrutaba del concierto con un anuncio que nadie esperaba pero que, sin ninguna duda, ha llenado de felicidad y emoción al artista.

"Muchos me dicen, Melendi, ¡cuánto has cambiado! Y yo digo, hombre, cómo no voy a cambiar. Mira si he cambiado (y esto lo digo aquí como primicia) que estoy esperando mi cuarto hijo", afirmó el cantante ante el público, que rápidamente le aplaudió como forma de darle la enhorabuena.

Para el cantante será su cuarto hijo y el segundo junto a su pareja, Julia Nakamatsu, con la que mantiene una relación desde el 2014. Así llega un nuevo hermanito para los otros tres hijos de Melendi: Carlota, nacida fruto de una relación anterior, Marco, fruto de su relación con Dama, y Lola, la primera hija que tuvo junto a su actual pareja,

Más noticias sobre Melendi

- Melendi: "Fui un gilipollas durante muchos años"

- La preocupante delgadez de Melendi, ¿qué le ocurre?

- "No disfruté de la primera etapa de 'La Voz'"

¿Sabías que Melendi es Acuario? Consulta su horóscopo