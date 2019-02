21 feb 2019

Compartir en google plus

Melendi es uno de los cantantes protagonistas en las redes sociales. Acudió anoche a 'El Hormiguero', donde habló de su vida personal, afirmando que se había convertido en padre por cuarta vez: "Sí, Abril, que nació el 6 de febrero, ya está con nosotros", confesaba.

Pero el cantante también ha tenido oportunidad de hablar de sus proyectos laborales: se estrena como actor de doblaje en la película de 'Cómo entrenar a tu dragón 3', una película de dibujos animados con la que aseguró haber estado más de 10 horas en grabar cuatro folios.

En lo que se refiere a su carrera musical, Melendi ha asegurado que no le va nada mal y que al cumplir los 18 tuvo la oportunidad de comenzar en este mundo: "Trabajaba en un bar en Oviedo y la noche anterior... no pude ni llenar las neveras. Me lenvaté a las tres y fui al bar. Allí estaba un amigo mío con Pablo Moro, un cantautor que tiene unas letras increíbles y que le estaba haciendo una prueba", explicaba el cantante.

Y concluía: "Viéndolo así, las borracheras han marcado mi camino", concluía. Una afirmación que quedará grabada para la mayoría de sus fans durante mucho tiempo. Esperemos que esta buena racha dure mucho tiempo.

Más noticias sobre Melendi

- Melendi anuncia en un concierto que será padre por cuarta vez

- Melendi sorprendido por una chica del público en 'La Voz Kids'

- La preocupante delgadez de Melendi, ¿qué le ocurre?