24 sep 2018

Ya es oficial. Oriana Marzoli es la mayor desertora de 'realities' del mundo. Una concursante que solo ofrece una garantía a quien la contrate: rescindirá el contrato entre lágrimas y aguantará unos días o, como en 'GH VIP', apenas unas horas. No deja de resultar irónico que una persona sin más oficio que el de 'influencer' y concursante fracasada se presente como 'reina de los realities' y participe como colaboradora comentando las estrategias de un juego que ella misma en incapaz de jugar.

"Sé que con esto ningún programa me va a tomar en serio. Sé que me merezco que me cierren muchas puertas de la televisión, pero es que no puedo. No quiero ni estar en Madrid, no quiero que nadie me conozca. Estoy cansada, agotada psicológicamente", decía entre sollozos para justificar su salida. El argumentado resulta poco convincente para alguien cuyo mayor esfuerzo vital es decidir el filtro de su siguiente foto en Instagram.

Estoy cansada, agotada psicológicamente"

"Me quedo hasta el jueves si me perdonáis la penalización", añadió ya menos afectada. No sabemos si legalmente puede haber penalización, pero lo cierto es que puede ser castigada de otra manera: apartándola del ‘Debate’ y de cualquier otro espacio dedicado al concurso. Temiéndose esta jugada, la madre de Oriana suplicó el perdón de la cadena y de la productora ante Sandra Barneda. De nuevo, las lágrimas como mecanismo de presión. Pero no cuela. Al menos, entre los fanes del programa.

#Vamos, nace un nuevo canal

Susana Guasch es uno de los rostros de #Vamos. pinit

Movistar+ ha reorganizado los deportes en un nuevo canal que, además, centraliza la información deportiva. Para ello, ha puesto a Juan Andrés Ropero 'Bropi' como director de deportes y ha realizado una serie de fichajes hasta completar un equipo que encabezan Juanma Castaño y Susana Guasch. Quique Peinado, Rebeca Haro, Sitapha Savané son otras de las incorporaciones a una cadena que quiere tomar el testigo del 'sello Plus'.

Es decir, heredera de ese Canal+ que nos dio 'El día después' y cambió la forma de ver y retransmitir los deportes. Para ello, cuenta con Maldini, Morientes, Carlos Martínez, Michael Robinson y Antonio Lobato, entre otros expertos. El nuevo canal cuenta con retransmisiones de fútbol (Premier League y Bundesliga), baloncesto (Liga Endesa, Final Four y NBA), tenis, rugby, Fórmula 1… Su parrilla será esta: los lunes, 'Súper Segunda', 'El día después' y 'El tercer tiempo'; los martes, 'Hora de F1' y 'Elegidos'; los miércoles, 'Bakalá' y 'Generación NBA'; los jueves, 'Paddock Club' e 'Informe Robinson'; los viernes, 'Euroliga' y los fines de semana, 'Vamos en juego'.

Pantojazo

Carlota Corredera atendiendo la llamada de Isabel Pantoja en 'Sálvame'. pinit

Qué poco duró la paz para Isabel Pantoja en 'Sálvame'. La tonadillera se puso al teléfono como madre, expuso su dolor y sus temores, comentó que prefería ver a su hija en 'GH VIP' antes que verla con esa mala compañía que no quiso nombrar, dio un repasito a la cadena y a los colaboradores, invitó a Carlora Corredera a Cantora -sin grabaciones-, escuchó a su hijo pedir que colgara y siguió hablando... Lo hizo para establecer las condiciones de una hipotética reconciliación con Jorge Javier.

También para cerrar heridas con Mila Ximénez. La llamada regaló un datazo de audiencia, pero, sobre todo, contenido para meses. Para el diario y para el 'Deluxe'. Como suele pasar en estos programas, los bravucones lo son cuando no está el invitado presente. Con Isabel siguieron la misma táctica. Fue colgar el teléfono y la maquinaria destructora se puso en marcha. Tienen nueva gasolina para echar al fuego. Y lo que nadie se atrevía a decirle a la cara se dice ahora a cámara, sin ella delante.

Más crítica televisiva de Antonio Albert...

- La fuerza del periodismo

- 'GH VIP' o el éxito de la pausa publicitaria

- Marisa Porcel, mucho más que Pepa

¿Sabías que Oriana Marzoli es Piscis? Consulta su horóscopo