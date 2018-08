28 ago 2018

El largo proceso de divorcio entre Angelina Jolie y Brad Pitt tiene una nuevo episodio. Después de acusar a su ex de no pagar la manutención de sus hijos, la actriz ha decidido cambiar de estrategia y despedir a su abogada. Laura Wasser, la autora de la estrategia que estaba alargando el litigio, no volverá a estar al cargo de este proceso que se ha extendido en el tiempo más de lo habitual.

Buscando lo mejor para sus seis hijos, Jolie ha peleado respecto al dinero que Pitt debía pagar por la manutención y sobre el horario que cada uno debía pasar con sus retoños.

Las exigencias de la actriz han mermado su popularidad y son muchas críticas que ha recibido, situando a Jolie como una auténtica villana en este proceso.

Ahora, la actriz buscará una nueva abogada que se centre en sus hijos y que no busque venganza hacia Brad Pitt. Así lo ha confirmado su representante a la revista 'People'. "Angelina ha decidido cambiar de consejera y ha contratado a Samantha Bley Dejean, experta en la protección de los niños". Según el escrito, la nueva abogada ya lleva un mes a cargo del divorcio.

"Angelina aprecia la cooperación de Laura en el caso durante las últimas semanas", termina, obviando cualquier elogio a la que ha sido la mano derecha de Jolie durante la mayor parte del proceso.

