29 ago 2018

Compartir en google plus

Hace unas semanas, se destapaba un escándalo que tenía a Mónica Gil en el centro del mismo y donde se la señalaba como una auténtica experta en estafar a los famosos. Una de esas caras conocidas que podía haberse visto afectada, era Mila Ximénez.

Ahora, la colaboradora de 'Sálvame' ha hablado, en una entrevista exclusiva con la revista 'Lecturas', del mal trago que ha supuesto desenmascarar a quien consideraba su amiga y de las presiones que ha sufrido, que le han hecho pensar, incluso, que su vida corría peligro.

Si me hubiera dejado llevar por ella, estaría arruinada o en la cárcel"

"Podrían haberme matado por su culpa", asegura de manera tajante durante la conversación con la mencionado revista. "Si me hubiera dejado llevar por ella, estaría arruinada o en la cárcel", añade sobre la mujer con la que ha mantenido una amistad de once años y que ha supuesto una enorme decepción.

Como decepcionada se siente con cómo han ido las cosas con esa colección de joyas que presentó con toda su ilusión el pasado otoño y que no parece haber ido según lo esperado. "Me he sentido utilizada", sentencia Mila.

Más noticias de Mila Ximénez

- Las lujosas vacaciones de Mila Ximénez

- La reacción de Mila Ximénez al reencontrarse con Kiko Matamoros

- Mila Ximénez pierde la visión de un ojo momentáneamente

¿Sabías que Mila Ximénez es Tauro? Consulta su horóscopo