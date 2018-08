29 ago 2018

David Bustamante vuelve a estar en el punto de mira. 2018 está siendo muy complicado en lo laboral y personal para el cántabro. Tras su separación y divorcio con Paula Echevarría, los romances de relación con su compañera de baile Yana Olina en 'Bailando con las estrellas', sus último episodio en un concierto siendo apedreado... ahora se le suma la polémica por su distanciamiento del que fuera uno de sus mejores amigos, Javier Castillo, 'Poty'.

El cantante ha aprovechado su concierto del pasado 25 de agosto en Huelma (Jaén) para comentar el dificil momento que vive: "Parece que tengo que hacer más, que estoy cuesta arriba, que estoy cuestionado. Durante 17 años siempre hay polémica, siempre sacan mierda con perdón de la palabra. Y uno ya está cansado y lo único que tiene ganas es de cantar. Es lo único que he hecho. Me gustaría que me dejaran hacerlo de una forma más tranquila, como hacen los demás, sin tener tantos impedimentos. Yo solamente vine aquí y desde hace 17 años lo único que he pretendido es cantar", dijo en el escenario.

El cantante ha aprovechado este verano antes de iniciar su gira para estar con su hija Daniella, que acaba de cumplir 10 años. En sus redes Bustamante compartía fotos homenajeando a su pequeña y dejando patente el amor que la profesa.

