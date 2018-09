6 sep 2018

David Bustamante está harto y lo ha dejado claro. El cantante ha explotado delante de la prensa tras un encuentro en el aeropuerto con los paparazzis. El cantante regresaba de un viaje, oculto tras unas gafas de sol y una gorra, y contestó sin problemas a las preguntas sobre su destino, pero no fue igual cuando llegaron las preguntas sobre Paula Echevarría.

Una reportera de 'Ya es mediodía' (Telecinco) preguntó sobre la buena relación que tiene Paula Echevarría con su nuevo novio, Miguel Torres, y el cantante reaccionó con un golpe a la cámara.

David Bustamante pierde los nervios con la prensa. pinit

Harto de preguntas sobre su ex y su nueva vida, el cántabro dijo: "No me preguntéis más". Dejando claro que está dispuesto a dar carpetazo a su vida anterior y que no quiere saber nada de la vida sentimental de su exmujer.

