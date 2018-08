29 ago 2018

El verano no solo ha traído desnudos. Los famosos también se atreven a los cambios de 'look' y Gisela ha querido ser una más en mostrar que no tiene miedo a cortarse el pelo.

Con una foto en su cuenta de Instagram, la que fuera triunfita en la primera edición de 'Operación Triunfo', ha mostrado su gran cambio: "Que nos deparará esta nueva temporada? Que retos? Que ilusiones? Que lucha? Are you ready??? ", escribía la cantante.

Con este cambio, parece que no es lo único que va a sufrir transfomaciones en la vida de Gisela. ¿Tendrá nuevas canciones o proyectos musicales? Lo que está claro es que el cambio de 'look' le ha venido muy bien a la cantante.

Sus seguidores opinan lo mismo ya que no han dejado de halagar a la cantante en cuanto ha subido la foto. Una imagen que ya cuenta con más de dos mil 'me gusta'.

