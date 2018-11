6 nov 2018

Compartir en google plus

No está pasando por su mejor momento. Por eso, Naím Thomas ha querido explicarlo en sus redes sociales, teniendo en cuenta el impacto social que hoy en día tienen en su carrera musical. El triunfito ha compartido varios vídeos en los que ha explicado su drama laboral.

Según ha afirmado, lleva meses sin cobrar y ha querido denunciar esta situación con sus fans como testigo. "Las personas tenemos un límite y el mío ha llegado. Odio las injusticias y los "señores" @manelnogueron y @joanmiquel_sa y su empresa son los responsables. Paradójicamente se llaman "Ética" cuando de ética y de palabra... POCA. Sé que muchos de mis compañeros estarán de acuerdo aunque no le den like (porque estén trabajando con ellos o porque tienen miedo). Yo no tengo miedo a nadie", escribía el triunfito junto a los vídeos.

Naím Thomas llevaba meses trabajando en el musical 'Rouge Fantastic Love' del teatro Apolo de Barcelona. Sin embargo, los resultados no salieron como se esperaba, provocando que Naím y sus compañeros no vean un céntimo. "Esta gente no quiere pagar y mientras tanto siguen produciendo otros espectáculos", concluía.

Más noticias sobre Naím Thomas

- Ausencias en el reencuentro de 'OT 1' para celebrar su 17 aniversario

- Esta es la nueva imagen de Gisela de 'Operación Triunfo'

- Manu Tenorio, hospitalizado