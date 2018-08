29 ago 2018

En medio del escándalo que envuelve a Asia Argento y que la relaciona con un presunto abuso sexual al actor Jimmi Bennet (por aquel entonces menor de edad), la también actriz Rose McGowan ha hecho público un duro comunicado sobre la que fuera su mejor amiga y principal apoyo en el movimiento #MeToo. Un comunicado en el que entre otras cosas desvela que fue su pareja, la modelo Rain Dove, la encargada de delatar a Argento.

Un comunicado remitido a los medios de comunicación, en el que McGowan se ha referido a los mensajes de texto publicados por el portar TMZ, los cuales pertenecen a una conversación entre Argento y una persona cercana a la actriz. Mensajes en los que la italiana admite haber tenido relaciones con el actor y músico cuando este tenía 17 años.

A lo largo del comunicado McGowan pide a la que fuera su amiga que haga "lo correcto" en lo que se refiere a la acusación de abuso: "Asia, tú eras mi amiga, te quería. Has arriesgado y pasado por muchas cosas para defender el movimiento 'Me Too'. Espero de verdad que encuentres tu camino en este proceso hacia la rehabilitación y la mejora". Un comunicado en el que también reconoce que fue su pareja, Rain Dove, la que entregó los mensajes a las autoridades.

En el texto la actriz también pide a Asia Argento que asuma una postura "honesta y justa" y añade: "deja que la justicia siga su rumbo. Sé la persona que quieres que Harvey Weinstein pudiera haber sido". Haciendo referencia a las acusaciones de violación que ambas actrices hicieron contra el productor.

Toda una polémica contra Argento que ha acabado por romper la relación entre ambas actrices, algo sobre lo que la actriz ha declarado que es "triste" perder una amistad pero asegura es más triste "lo que le sucedió a Jimmy Bennet".

"El foco real debería ser apoyar la justicia. Apoyar la honestidad. Y apoyarnos los unos a los otros. No podemos dejar que este momento rompa el impulso de un movimiento que ha liberado a tanta gente", concluye McGowan en su comunicado.

