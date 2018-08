30 ago 2018

Un 'stop' en su gira americana. Shakira ha sufrido un contratiempo que le ha hecho verse obligada a cancelar su segundo concierto en Los Ángeles. “Los Ángeles, gracias por una de las noches más inolvidables de la gira. Habéis sido un público increíble. Estaba muy emocionada por volver a cantar y bailar con vosotros de nuevo esta noche. Sin embargo, después del concierto me empecé a encontrar mal y me levanté esta mañana con un virus que me ha dejado hecha polvo. Siento mucho por no poder actuar esta noche” reveló la artista.

Un concierto que tiene previsto reagendarse el próximo 3 de septiembre: “Gracias por entenderlo y por ser los mejores fans que un artista podría tener”, concluye la colombiana en el comunicado emitido. La intérprete lleva varios meses con su gira 'El Dorado' por Europa y Estados Unidos, en la que le han acompañado sus hijos.

Una publicación compartida de Shakira (@shakira) el 29 Ago, 2018 a las 5:09 PDT

No es la primera vez que Shakira cancela uno de sus conciertos por motivos de salud. Tuvo que aplazar su 'tour' durante algunas semanas por un problema en las cuerdad vocales: “Todavía no estoy libre de todos estos miedos. Quizá por eso, cada vez que salgo a cantar es una bendición", relata. La intérprete afirma que han sido los meses más duros de su vida' y que no tenía ganas de levantarse. "Nunca pensé que podría llegar a perder mi voz”, afirma.

