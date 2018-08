30 ago 2018

Con la cosa revuelta en el panorama político, una vez más, por la situación que agita cataluña, Shakira se ha convertido en el centro de la polémica independentista por una imagen que, a simple vista, no debía de ir más allá.

Pero siempre hay alguien que le saca punta y agita las redes sociales, provocando una ola de críticas de los usuarios y dado paso a una polémica. Todo comenzó con una foto colgada por la propia cantante en la que se puede ver a su hijo Milan con un cartel con un corazón y en el que se lee "te quiero" en catalán.

No es el uso de la lengua lo que parece haber enfurecido a algunos de los fans de la colombiana, sino el hecho de que el cartel esté sobre fondo amarillo justo ahora que se ha provocado una auténtica guerra con lo lazos de ese color colocados en las calles por el independentismo.

En su cuenta se ha generado un auténtico debate entre los que no ven apropiada la imagen -"¿En amarillo? ¿En serio? Ya me parece horrible mezclar deporte y política pero meter también a los niños es repelente..."-, aquellos que no ven conveniente meterse en el conflicto -"Que haga lo que quiera solo faltaba. El niño de padre catalán y nacido en Cataluña"- o los que lanzan una advertencia a Shakira de que el gesto no va a gustar -"Prepárate para que te tachen de independentista sólo porque el cartel es amarillo"-.

Cuando se es un personaje público de la talla de Shakira, cada movimiento que se haga es susceptible de que sea criticado.

