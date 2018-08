30 ago 2018

Lo de que va a ingresar en rehabilitación es cierto, el resto no. Hace unos días se dijo que Mel B ingresaría en un centro debido a sus problemas de adicción a las drogas y al sexo, algo que ella ha negado en el programa de Ellen DeGeneres.

Si bien es cierto que ella afirmó que ingresaría en rehabilitación, no fue por los motivos mencionados. Según ha relatado la exSpice Girl en el programa americano: "No, no soy una alcohólica. No, no soy adicta al sexo". Su explicación es otra. La enfermedad de su padre y el complicado divorcio de Stephen Belafonte le causaron un estrés postraumático.

Al parecer, que le diagnosticaran a su padre un tumor hace nueve años y falleciese en el año 2017, unido a la tormentosa relación que mantenía con Stephen Belafonte, le llevó a tocar fondo.

