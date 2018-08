31 ago 2018

La más joven de los participantes de la última edición de 'Operación Triunfo' se ha acostumbrado a compartir cada detalle de su vida en las redes sociales. Aitana Ocaña ha decidido abrirse a sus seguidores y confesarles cuál es su peor miedo.

"Desde hace ya más de dos años no se que me pasa que me da miedo volar, y tiemblo bastante cuando hay turbulencias porque se que no pasa nada pero por el miedo mi cuerpo reacciona mal", ha confesado en su cuenta de Instagram.

Su truco para que se le haga un poco más llevadero el trance es tan sencillo como darle la mano a quien tenga al lado. ¿Se imaginan ir en un vuelo, coincidir en el asiento contiguo y que se les agarre? Pues podría pasar.

Más le vale ir aplacando esa fobia, porque si su carrera sigue avanzando, le va a tocar hacer muchos viajes por el aire.

