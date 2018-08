31 ago 2018

Fue una tarde complicada para Lydia Lozano. La colaboradora de 'Sálvame' terminó yéndose a los baños de Telecinco tras sufrir ataques continuos de sus compañeros, que le acusaban de traicionera.

Unas fotos comprometidas de Kiko Matamoros han sido las culpables de que Lydia Lozano esté ahora en boca de todos con el apellido de 'mala compañera'. La periodista intentó negociar con esas fotos para después venderlas al mejor postor y dejar así, en una mala posición al que era su compañero de trabajo, Kiko Matamoros.

La periodista quería aprovechar el mal momento que está pasando Matamoros tras anunciarse su separación con Makoke, para hacerle más daño. En los audios que han sido reproducidos por Rafa Mora se oía a una Lydia Lozano muy interesa en conseguir las fotografías.

"Me mandaron unas fotos y yo dije que se pusieran en contacto con producción. Luego, me siguieron hablando y las vi y, en principio, no reconocí a Kiko, pero al final, sí. Y entonces decidí no hacer nada con ellas”, aseguró Lydia Lozano arrepentida.

