3 sep 2018

David Bisbal ha roto su silencio, tras la polémica generada con la fotografía compartida por su mujer Rossana Zanetti a través de Instagram, en la que aparece junto a su hija Ella. Una publicación que provocó todo tipo de comentarios y de críticas tras un desafortunado comentario de Elena Tablada (expareja del cantante y madre de su hija Ella). El cantante ha publicado un comentario, con el que quiere cerrar la polémica de una vez por todas y en el que escribe:

"A mí, en cambio, me encanta las imágenes que compartís Javi y tú en vuestros perfiles (donde se cuida su intimidad). Ella es muy afortunada porque no tiene una, sino dos familias que la quieren mucho. Me hace feliz ver a mi hija feliz", ha escrito David Bisbal en la comentada fotografía, haciendo referencia a las fotografías que su exmujer comparte junto a su hija Ella y con el que ahora es su marido, Javier Ungría.

Vámonos pa’ la feria cariño mío! Una publicación compartida de Rosanna Zanetti (@rosannazanetti) el 25 Ago, 2018 a las 6:52 PDT

Una polémica que comenzaba la pasada semana tras una fotografía en la que Rosanna Zanetti y Ella aparecían disfrutando de la Feria de Almería, ambas vestidas con un traje similar. Y en la que Elena Tablada a través de la cuenta oficial de su firma comentaba: "¿Ella te ha pedido que le hagas el vestido con el mismo estampado tuyo desde hace tres años? ¿Ella también te pidió que subieras la foto con ella? Ella es una niña feliz siempre". Un desafortunado comentario que Tablada aseguró se debía a un mensaje que por error había mandado su manager.

La respuesta de Rosanna Zanetti no se hizo esperar y con ella el resto de miles de comentarios con los que ya cuenta dicha publicación. Ahora Bisbal, que se encuentra en Hong Kong, ha querido calmar el revuelo y aclarar toda esta polémica.

