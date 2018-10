1 oct 2018

Ahora sí, podría haber estallado la guerra entre David Bisbal y Elena Tablada. La diseñadora se sentó ayer, después de seis años y por segunda vez en su vida, en un plató de televisión. Fue en 'Viva la Vida' donde, además de hablar de su faceta laboral terminó por hablar en el terreno privado.

Y, lógicamente, ella comenzó a ser un personaje público cuando empezó a salir con David Bisbal. Tablada, que se vio envuelta en una especie de polémica a tres bandas entre su ex, la mujer de esta y ella con su hija como víctima colateral, intentó zanjar ese asunto. Pero acabó abriendo un frente mayor.

Elena aseguró que su relación el almeriense "se ha convertido en insostenible. Yo jamás he tenido una relación así con él, con burofax y todo". Y que el origen de todo esto fue la dichosa foto de la discordia que parece haber dejado unas cenizas imposibles de apagar.

La relación es mala por la personalidad de Elena"

Así que el cantante, que no suele meterse en estos charcos, decidió contestar a través de su Aurelio Manzano. "Si hemos tenido una mala relación es porque yo siempre he defendido el no mercadeo con mi hija", comenzaba el mensaje que quería que se transmitiera.

"Es incierto que tengamos una mala relación por Rosanna, ella siempre se ha mantenido al margen y ha sido generosa con ella. La relación es mala por la personalidad de Elena y por su educación, por la forma en la que ella se maneja en ciertos aspectos. Si Elena quiere ganar dinero por el tema de su boda que lo haga de otra manera y no haciendo daño a otras personas", añadía.

¿Se ha desenterrado, de nuevo, el hacha de guerra?

